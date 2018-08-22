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    У Києві на День Незалежності відбудеться традиційний забіг у вишиванках

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    <p>&laquo;Забіг у вишиванках&raquo; &ndash; яскраве, патріотичне, сімейне свято, що об'єднує українців у цей особливий день &ndash; День Незалежності</p> - У Києві на День Незалежності відбудеться традиційний забіг у вишиванках

    «Забіг у вишиванках» – яскраве, патріотичне, сімейне свято, що об'єднує українців у цей особливий день – День Незалежності

    Учасники прес-конференції розкажуть про умови участі в заході та чим вирізнятиметься цьогорічний забіг від попередніх

    Щороку у День Незалежності, 24 серпня, у Києві проходить забіг у вишиванках. Організатори акції запрошують журналістів сьогодні, 22 серпня, на прес-конференцію, яка присвячена цьому заходу.

    Прес-конференція розпочинається об 11.00 в прес-центрі «Главкому», трансляцію якої можна подивитись на нашому сайті або у мережі «Фейсбук».

    «Забіг у Вишиванках» - головна спортивна подія до Дня Незалежності України:

    Запрошені гості:

    • Олександр Кузін, автор ідеї, засновник «Забігу у Вишиванках», майстер спорту міжнародного класу, кращий марафонець Європи 2007р.;
    • Геннадій Чижиков, президент ТПП України, почесний консул Франції в Україні, марафонець;
    • Віктор Грінюк, президент Федерації легкої атлетики Києва.

    «Забіг у вишиванках», який цього року вже традиційно відбудеться 24 серпня на Русанівській набережній – це яскраве патріотичне та родинне свято, свято єдності, коли українці згуртовуються й усі разом, вдягнені у вишиванки, беруть участь у масовому забігу, символізуючи волю й незалежність нашої країни та нації.
    Учасники прес-конференції розкажуть про умови участі в заході та чим вирізнятиметься цьогорічний забіг від попередніх. Захід організовано за підтримки Торгово-промислової палати України та Федерації легкої атлетики Києва. Інформаційний партнер – «Главком».

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