У Києві на День Незалежності відбудеться традиційний забіг у вишиванках



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«Забіг у вишиванках» – яскраве, патріотичне, сімейне свято, що об'єднує українців у цей особливий день – День Незалежності

Учасники прес-конференції розкажуть про умови участі в заході та чим вирізнятиметься цьогорічний забіг від попередніх

Щороку у День Незалежності, 24 серпня, у Києві проходить забіг у вишиванках. Організатори акції запрошують журналістів сьогодні, 22 серпня, на прес-конференцію, яка присвячена цьому заходу.

Прес-конференція розпочинається об 11.00 в прес-центрі «Главкому», трансляцію якої можна подивитись на нашому сайті або у мережі «Фейсбук».

«Забіг у Вишиванках» - головна спортивна подія до Дня Незалежності України:

Запрошені гості:

Олександр Кузін, автор ідеї, засновник «Забігу у Вишиванках», майстер спорту міжнародного класу, кращий марафонець Європи 2007р.;

Геннадій Чижиков, президент ТПП України, почесний консул Франції в Україні, марафонець;

Віктор Грінюк, президент Федерації легкої атлетики Києва.

«Забіг у вишиванках», який цього року вже традиційно відбудеться 24 серпня на Русанівській набережній – це яскраве патріотичне та родинне свято, свято єдності, коли українці згуртовуються й усі разом, вдягнені у вишиванки, беруть участь у масовому забігу, символізуючи волю й незалежність нашої країни та нації.

Учасники прес-конференції розкажуть про умови участі в заході та чим вирізнятиметься цьогорічний забіг від попередніх. Захід організовано за підтримки Торгово-промислової палати України та Федерації легкої атлетики Києва. Інформаційний партнер – «Главком».