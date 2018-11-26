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    Український мандрівник здійснить дослідницьку подорож Середземномор’ям

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    Відомий український мандрівник Сергій Гордієнко здійснить нову надзвичайну подорож світом - Український мандрівник здійснить дослідницьку подорож Середземномор’ям
    Відомий український мандрівник Сергій Гордієнко здійснить нову надзвичайну подорож світом

    Сергій Гордієнко розповість про підготовку до експедиції «Середземноморський континуум»

    Сьогодні, 26 листопада, 2018 в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Експедиція «Середземноморський континуум».

    Експерт із виживання та професійний мандрівник Сергій Гордієнко, розкаже, якою буде майбутня мандрівка. Він розповість про підготовку до експедиції «Середземноморський континуум», яка є комплексною програмою перетину акваторії Чорного та Середземного морів (з пішохідними елементами) за маршрутом:

    м.Київ – м.Дніпро – м.Вилкове (Україна) – м.Констанца (Румунія) – м.Варна (Болгарія) – м.Афіни (Греція) – м.Рим (Італія) – м.Мілан (Італія) – м.Вена (Австрія) – сплав по Дунаю: м.Будапешт (Угорщина) – м.Новий сад (Сербія) – м.Георгіо (Румунія) – м.Ізмаїл – м.Дніпро – м.Київ (Україна), (загальна протяжність – 12000 км).

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    В рамках виконання науково-культурологічної програми передбачено досліджувати: особливості психології виживання та медико-біологічні дослідження організму людини в екстремальних умовах; збір та обробка метереологічних даних за маршрутом експедиції, зустрічі з представниками української діаспори.

    Слід зазначити, що Гордієнко був першим в історії України, хто встановив державний прапор на Північному полюсі, а також був інструктором з техніки виживання у складі Першої української наукової експедиції до Антарктиди 

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