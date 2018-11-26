Український мандрівник здійснить дослідницьку подорож Середземномор’ям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомий український мандрівник Сергій Гордієнко здійснить нову надзвичайну подорож світом

Сергій Гордієнко розповість про підготовку до експедиції «Середземноморський континуум»

Сьогодні, 26 листопада, 2018 в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Експедиція «Середземноморський континуум».

Експерт із виживання та професійний мандрівник Сергій Гордієнко, розкаже, якою буде майбутня мандрівка. Він розповість про підготовку до експедиції «Середземноморський континуум», яка є комплексною програмою перетину акваторії Чорного та Середземного морів (з пішохідними елементами) за маршрутом:

м.Київ – м.Дніпро – м.Вилкове (Україна) – м.Констанца (Румунія) – м.Варна (Болгарія) – м.Афіни (Греція) – м.Рим (Італія) – м.Мілан (Італія) – м.Вена (Австрія) – сплав по Дунаю: м.Будапешт (Угорщина) – м.Новий сад (Сербія) – м.Георгіо (Румунія) – м.Ізмаїл – м.Дніпро – м.Київ (Україна), (загальна протяжність – 12000 км).

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

В рамках виконання науково-культурологічної програми передбачено досліджувати: особливості психології виживання та медико-біологічні дослідження організму людини в екстремальних умовах; збір та обробка метереологічних даних за маршрутом експедиції, зустрічі з представниками української діаспори.

Слід зазначити, що Гордієнко був першим в історії України, хто встановив державний прапор на Північному полюсі, а також був інструктором з техніки виживання у складі Першої української наукової експедиції до Антарктиди