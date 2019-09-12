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    Відомі артисти розповіли про «культурну оборону» на прифронтовому Донбасі

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    Анжеліка Рудницька вже 5 років їздить з концертами на Донбас - Відомі артисти розповіли про «культурну оборону» на прифронтовому Донбасі
    Анжеліка Рудницька вже 5 років їздить з концертами на Донбас

    Учасники пресконференції розказали про важливість продовження культурної оборони від «руского міра»

    Сьогодні, 12 вересня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Культурний фронт. 5 років оборони».
    Запрошені гості:
    • гурт «ГуляйГород»;
    • гурт «Врода»;
    • гурт «Шпилясті кобзарі»;
    • гурт «G-art»;
    • Анжеліка Рудницька, ексрадник міністра культури, співачка, благодійниця.
    • Поль Манондіз, співак.
    • Мирослав Кувалдін, співак, лідер гурту «The ВЙО».

    Учасники пресконференції розказали про важливість продовження культурної оборони від «руского міра» та що вдалося митцям зробити за 5 років, виступаючи на Донбасі.

    Артисти розповіли й про підтримку мешканцями прифронтових територій та військовослужбовців ЗСУ. Та про те, які виклики стоять перед Українською державою у боротьбі з «рускім міром» на культурному фронті.

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