Відомі артисти розповіли про «культурну оборону» на прифронтовому Донбасі трансляція



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Анжеліка Рудницька вже 5 років їздить з концертами на Донбас

Учасники пресконференції розказали про важливість продовження культурної оборони від «руского міра»

гурт «ГуляйГород»;

гурт «Врода»;

гурт «Шпилясті кобзарі»;

гурт «G-art»;

Анжеліка Рудницька, ексрадник міністра культури, співачка, благодійниця.

Поль Манондіз, співак.

Мирослав Кувалдін, співак, лідер гурту «The ВЙО».

Сьогодні, 12 вересня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Культурний фронт. 5 років оборони».Запрошені гості:

Учасники пресконференції розказали про важливість продовження культурної оборони від «руского міра» та що вдалося митцям зробити за 5 років, виступаючи на Донбасі.

Артисти розповіли й про підтримку мешканцями прифронтових територій та військовослужбовців ЗСУ. Та про те, які виклики стоять перед Українською державою у боротьбі з «рускім міром» на культурному фронті.