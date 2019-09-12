Відомі артисти розповіли про «культурну оборону» на прифронтовому Донбасі

Відомі артисти розповіли про «культурну оборону» на прифронтовому Донбасітрансляція
Анжеліка Рудницька вже 5 років їздить з концертами на Донбас
Учасники пресконференції розказали про важливість продовження культурної оборони від «руского міра»Сьогодні, 12 вересня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Культурний фронт. 5 років оборони».
Запрошені гості:
- гурт «ГуляйГород»;
- гурт «Врода»;
- гурт «Шпилясті кобзарі»;
- гурт «G-art»;
- Анжеліка Рудницька, ексрадник міністра культури, співачка, благодійниця.
- Поль Манондіз, співак.
- Мирослав Кувалдін, співак, лідер гурту «The ВЙО».
Учасники пресконференції розказали про важливість продовження культурної оборони від «руского міра» та що вдалося митцям зробити за 5 років, виступаючи на Донбасі.
Артисти розповіли й про підтримку мешканцями прифронтових територій та військовослужбовців ЗСУ. Та про те, які виклики стоять перед Українською державою у боротьбі з «рускім міром» на культурному фронті.