Лукашенко розповів байку про те, як «підказав» Україні ідею територіальної оборони

Олександр Лукашенко хвалиться, що ідею тероборони Україна нібито позичила у нього

Білоруський диктатор наказав підготувати народне ополчення на базі пожежників

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на відкритті поліклініки розповів про підготовку чергової силової структури. За словами Лукашенка, мова йде про «народне ополчення».

Білоруський тиран, філософствуючи на тему підготовки територіальної оборони (яка існує в Білорусі з 2002 року), заявив, що його ідею цього виду військ, начебто підслухали в Україні, після чого вирішили створити власні сили територіальної оборони.

Разом з тим, Лукашенко не зупинився на форматі тероборони, а наказав ще й створити сили так званого народного ополчення. Створення нової силової структури білоруський диктатор поклав на різні державні структури.

Так, 2000 осіб до «народного ополчення» Олександр Лукашенко наказав записати із числа пожежників та інших працівників міністерства з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі також вимагає створити невеликі загони «народного ополчення» при кожній сільській раді. Чисельність одного такого загону має складати близько 50 осіб.