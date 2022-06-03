Лукашенко звинуватив Україну у «вирізанні органів» нібито вбитих білоруських водіїв

Білорусь готувала силову спецоперацію проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на відкритті поліклініки у Мінську розповів «нові подробиці» історії із обміном далекобійників, яку сам білоруський диктатор називає «спецоперацією».

Так, Лукашенко заявив, що у двох нібито вбитих на території України водіїв-далекобійників з Білорусі українці спеціально вирізали прострелені внутрішні органи, аби приховати причини їхньої смерті.

Втім, зазначив білоруський диктатор, «медицина у нас хороша», тож тамтешні спеціалісти буцімто з’ясували правду.

Крім того, Лукашенко заявив, що далекобійників в Україні не тільки застрелили, а ще й перед смертю начебто катували.

Через це, мовляв, Білорусь готувала для визволення далекобійників цілу силову операцію, до якої, втім, не вдалася.

Нагадаємо, 31 травня Олександр Лукашенко заявив, що Україна ще до початку повномасштабної російсько-української війни начебто убила на своїй території двох далекобійників з Білорусі. А для визволення інших водіїв з білоруськими паспортами лукашенківські силовики нібито провели «спецоперацію».

Наступного дня посол України в Білорусі Ігор Кизим викрив брехню Лукашенка про «спецоперацію». Дипломат пояснив, що обмін далекобійниками проводили Україна та Росія. Процедура відбувалася на території Білорусі. Та, коли російські водії опинилися у Бресті – білоруські силовики взяли українців у заручники, пообіцявши віддати їх лише в обмін на білоруських далекобійників.