Російські ракети «не захотіли» атакувати Україну (відео)

За непідтвердженою інформацією, частина ракет впала на території РФ

У мережі показали епічні кадри невдалих запусків снарядів

Росія сьогодні вночі, 7 липня, продовжила ракетний терор прифронтового Харкова, випустивши по місту кілька ракет. Втім, частина з них не долетіла до українського кордону. Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Принаймні дві ракети не змогли досягнути цілі: зробивши дивні кульбіти в повітрі, вони вибухнули в небі одразу після запуску.

За інформацією очевидців, кілька ракет зависли в повітрі після запуску, потім «розпорошилися».

Ймовірно, частина ракет таки долетіли до Харкова – в місті було оголошено повітряну тривогу й чутно вибухи.

Тим часом у бєлгородських Телеграм-каналах повідомляється про невдалий запуск ракет по Україні.

Нагадаємо, днями у російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини.

Перед цим у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

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