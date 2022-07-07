Російські ракети «не захотіли» атакувати Україну (відео)
У мережі показали епічні кадри невдалих запусків снарядів
Росія сьогодні вночі, 7 липня, продовжила ракетний терор прифронтового Харкова, випустивши по місту кілька ракет. Втім, частина з них не долетіла до українського кордону. Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Принаймні дві ракети не змогли досягнути цілі: зробивши дивні кульбіти в повітрі, вони вибухнули в небі одразу після запуску.
За інформацією очевидців, кілька ракет зависли в повітрі після запуску, потім «розпорошилися».
Ймовірно, частина ракет таки долетіли до Харкова – в місті було оголошено повітряну тривогу й чутно вибухи.
Тим часом у бєлгородських Телеграм-каналах повідомляється про невдалий запуск ракет по Україні.
Нагадаємо, днями у російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини.
Перед цим у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.