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    Російські ракети «не захотіли» атакувати Україну (відео)

    За непідтвердженою інформацією, частина ракет впала на території РФ - Російські ракети «не захотіли» атакувати Україну (відео)
    За непідтвердженою інформацією, частина ракет впала на території РФ
    фото з відкрити х джерел

    У мережі показали епічні кадри невдалих запусків снарядів

    Росія сьогодні вночі, 7 липня, продовжила ракетний терор прифронтового Харкова, випустивши по місту кілька ракет. Втім, частина з них не долетіла до українського кордону. Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

    Принаймні дві ракети не змогли досягнути цілі: зробивши дивні кульбіти в повітрі, вони вибухнули в небі одразу після запуску.

    За інформацією очевидців, кілька ракет зависли в повітрі після запуску, потім «розпорошилися».

    Ймовірно, частина ракет таки долетіли до Харкова – в місті було оголошено повітряну тривогу й чутно вибухи.

    Тим часом у бєлгородських Телеграм-каналах повідомляється про невдалий запуск ракет по Україні.

    Нагадаємо, днями у російському Бєлгороді під час обстрілів загинула родина з Харківщини.

    Перед цим у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські ракети «не захотіли» атакувати Україну (відео)