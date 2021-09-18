Хто поїде із Зеленським у США: список делегатів

Президент оприлюднив перелік осіб, які супроводжуватимуть його у поїздці у Нью-Йорк

Президент України Володимир Зеленський вирушить у США 20 вересня для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. У делегацію українського глави держави, серед інших учасників, увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це йдеться у розпорядженні Зеленського.

Зокрема, в делегацію Зеленського для роботи в Генасамблеї ООН увійшли:

постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;

перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;

голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;

заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга;

глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;

завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;

постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич;

заступниця директора – начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна;

заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

Читайте також: