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    Хто поїде із Зеленським у США: список делегатів

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    Українська делегація візьме участь у роботі Генасамблеї ООН - Хто поїде із Зеленським у США: список делегатів
    Українська делегація візьме участь у роботі Генасамблеї ООН
    Фото з відкритих джерел

    Президент оприлюднив перелік осіб, які супроводжуватимуть його у поїздці у Нью-Йорк

    Президент України Володимир Зеленський вирушить у США 20 вересня для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. У делегацію українського глави держави, серед інших учасників, увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це йдеться у розпорядженні Зеленського.

    Зокрема, в делегацію Зеленського для роботи в Генасамблеї ООН увійшли:

    • постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
    • перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
    • голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;
    • заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга;
    • глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
    • завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
    • постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич;
    • заступниця директора – начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна;
    • заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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    Теги: Крим США міністр Рефат Чубаров ООН Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Сергій Кислиця
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    Хто поїде із Зеленським у США: список делегатів