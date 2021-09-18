Хто поїде із Зеленським у США: список делегатів
Президент оприлюднив перелік осіб, які супроводжуватимуть його у поїздці у Нью-Йорк
Президент України Володимир Зеленський вирушить у США 20 вересня для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. У делегацію українського глави держави, серед інших учасників, увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це йдеться у розпорядженні Зеленського.
Зокрема, в делегацію Зеленського для роботи в Генасамблеї ООН увійшли:
- постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
- перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
- голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;
- заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга;
- глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
- завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
- постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич;
- заступниця директора – начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна;
- заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.
Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.