Lufthansa та KLM не пускають на рейси хитрих росіян, які тікають в Європу через Стамбул

Через війну проти України росіян зневажають у всьому світі

Росіян не допускають на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та нідерландська KLM не пускають росіян на рейси зі Стамбула з транзитом у Європі. Про це повідомляє Telegram-канал «Санкции в РФ».

Про масові відмови у посадці на борт повідомляють російські пасажири, які купили квитки із Стамбула з пересадкою у європейських містах.

Зокрема, є повідомлення про недопуск на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті.

Так, на одному з форумів аеропорту Франкфурт-на-Майні росіян написав, що купив квиток на рейс авіакомпанії Lufthansa Стамбул – Канкун з трансфертом у Франкфурті 3 березня. Проте полетіти йому не вдалося.

«У Стамбулі не зареєстрували на рейс аргументуючи тим, що немає шенгену. У квитку на цей рахунок позначок немає. Мабуть, заборона через політику Росії», – написав росіянин.

До слова, Росія залишиться без авіасполучення через розпочату війну в Україні – Bloomberg.

Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

ЄС повністю закрив небо для Росії.

Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

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