  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Lufthansa та KLM не пускають на рейси хитрих росіян, які тікають в Європу через Стамбул

    Через війну проти України росіян зневажають у всьому світі - Lufthansa та KLM не пускають на рейси хитрих росіян, які тікають в Європу через Стамбул
    Через війну проти України росіян зневажають у всьому світі
    фото: Telegram-канал «Санкции в РФ»

    Росіян не допускають на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті

    Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та нідерландська KLM не пускають росіян на рейси зі Стамбула з транзитом у Європі. Про це повідомляє Telegram-канал «Санкции в РФ».

    Про масові відмови у посадці на борт повідомляють російські пасажири, які купили квитки із Стамбула з пересадкою у європейських містах.

    Зокрема, є повідомлення про недопуск на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті.

    Так, на одному з форумів аеропорту Франкфурт-на-Майні росіян написав, що купив квиток на рейс авіакомпанії Lufthansa Стамбул – Канкун з трансфертом у Франкфурті 3 березня. Проте полетіти йому не вдалося.

    «У Стамбулі не зареєстрували на рейс аргументуючи тим, що немає шенгену. У квитку на цей рахунок позначок немає. Мабуть, заборона через політику Росії», – написав росіянин.

    До слова, Росія залишиться без авіасполучення через розпочату війну в Україні – Bloomberg.

    Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

    ЄС повністю закрив небо для Росії.

    Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна авіаперевезення Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Lufthansa та KLM не пускають на рейси хитрих росіян, які тікають в Європу через Стамбул