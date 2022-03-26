Окупанти змінять тактику – The Wall Street Journal

Військові країни-терористки намагатимуться захопити схід

Великі втрати та жорсткий опір спонукають Москву до змін тактики. Окупанти вирішили переорієнтуватися на схід України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Коли Росія розпочала наступ на Україну, вона атакувала на кількох фронтах і мала намір захопити Київ повітряним штурмом, який швидко провалився. Захоплення другого за величиною міста України, Харкова, також провалилося.

Силам, які надходили з окупованого Росією Криму, вдалося завоювати позиції на півдні та сході. Але навіть там боротьба була запекла. Росія тижнями обстрілює місто Маріуполь з артилерії, але так і не взяла під контроль.

Українські війська відкинули російські від Миколаєва і від Києва. Зараз вони воюють з росіянами в Херсоні, єдиній регіональній столиці, яку змогли окупувати росіяни.

Оголошуючи про зміну планів, начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудський сказав: «Наші сили та ресурси будуть зосереджені на головній цілі: повному звільненні Донбасу».

«Росія, безсумнівно, мала більш амбітні цілі, але я думаю, що виснаження та більший, ніж очікувалося, опір зробили малоймовірним, що російські війська зможуть взяти або оточити Київ чи Одесу. Схоже, Росія знизила свої цілі», – говорить Роб Лі, морський піхотинець у відставці та старший науковий співробітник відділу Foreign Policy Research Institute.

Ключовим елементом досягнення навіть більш обмежених цілей, про які Росія заявила 25 березня, є місто Маріуполь на узбережжі Азовського моря. Контроль над містом-портом дасть Росії сухопутний коридор до окупованого Криму.

Західні чиновники вважають, що Росія призупиняє свої операції навколо Києва.

«Здається, вони зовсім не хочуть агресивно чи відверто боротися за Київ. Вони зосереджені на Донбасі», – сказав високопоставлений представник оборони США. За його словами, Росія продовжує атакувати українську столицю з повітря.

Нагадаємо, «друга армія світу» – деморалізована і втратила свою бойову міць. Про це повідомляє СБУ, яка перехопила інформацію про чергову «секретну тактику» російських загарбників: хочуть злиняти «с минимальными потерями».

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