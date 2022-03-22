В Україні Росія повторює помилки Чеченської війни – Білецький

Після суттєвих бойових втрат в Україні Росія потрапила у ситуацію «імперського перенапруження», вважає український військовий

Російська армія повторила не дуже втішний для них штурм Грозного, але вже в масштабах України. Про це заявив лідер «Національного Корпусу» і засновника «Азову» Андрій Білецький під час youtube-звернення, передає «Главком».

«По всім напрямках фронту спостерігається умовне затишшя і умовна зупинка просування росіян. На мою думку, це пов’язано з тим, що росіяни мають досвід новорічного штурму Грозного у 1994-1995 роках і з нього написали своєрідний мануал – настанови для дій. Однак проблема в тому, що росармія повторила не дуже втішний для них штурм Грозного, але вже в масштабах України», – наголосив український військовий.

Білецький пояснив, у чому полягає цей провал. Тоді у Грозному росіяни провели поліцейсько-військову операцію, а не суто військову. Тобто замість того, щоб брати квартал за кварталом Чечні, контролювати шляхи підвозу та логістику, окупанти вдалися до банального набігу. Ввійшовши до центру Грозного, російські солдати зайняли телеграф, пошту та президентський палац і оголосили про зміну влади.

«Ключове завдання, яке ставилося військовим, – підняти свій прапор над палацом Дудаєва (першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія – «Главком»). Однак це призвело до того, що російським військам, які зайшли, було перерізано логістичні та транспортні коридори. І більшу частину з них знищили чеченці. Яскравим прикладом є доля майковської бригади», – зазначив Білецький.

За аналогією з Чеченською війною, переконаний засновник «Азову», росіяни застосували поліцейсько-військову операцію у ході вторгнення в Україну. Вони хотіли контурно окреслити свою присутність у Києві, Харкові на півдні України і розраховували на те, що українська армія та народ зламаються. І тоді ніщо не заважало б підняти «триколор».

«У підсумку вийшло приблизно, як під час Чеченської війни. За відмінністю, що супротив чинять підготовлені Збройні Сили України та весь 40-мільйонний народ. Нині у росіян проблеми у тилах: величезна військова техніка банально кидається у полях, на деяких ділянках у них є дефіцит артилерійських боєприпасів», – зауважив Білецький.

За його словами, наразі Росія потрапила у ситуацію «імперського перенапруження». Це означає: коли країна бере на себе багато завдань і цілей або занадто військових зобов’язань, тоді настає економічне, мобілізаційне та військове перенапруження, яке у підсумку призводить до її краху.

Водночас Білецький вважає, що путінський режим жодним чином не розглядає варіанту відступу з України.

«Поразка в Україні – це фізичне знищення режиму і його представників. Путін добре розуміє, що на кону питання власного виживання та виживання наближених еліт. Тому вони будь-якою ціною намагатимуться додавати операцію в Україні поки ми не капітулюємо або поки не буде знищено українську державність», – додав лідер «Національного Корпусу».

Нагадаємо, що в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.