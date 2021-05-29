«Паломниця» Марченко заявила про свою святість

Телеведуча-мільярдерка розповіла, що у дитинстві над нею знущалися лікарі

Телеведуча-мільярдерка та кума російського президента Володимира Путіна Оксана Марченко у черговій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» заявила, що у дитинстві була святою. Вона розповіла, що пережила операцію із видалення гланд та знущання лікарів, але «навіть тоді не злилася ні на кого, не проклинала, не хотіла помститися».

«Малою я часто хворіла. Ангіни, застуди. У п’ять років мені призначили операцію із видалення гланд і аденоїдів. У лікарню маму не пустили. Великі жінки у білих халатах забрали мене у палату. Багато стерлося з пам’яті, але я чітко пригадую операційну.

Мене прив’язали до крісла. Прийшла хірург і стала засовувати мені розширювач, щоб я не закривала рот. Лікарі злилися, кричали і боляче притискали мене до крісла, бо я весь час опиралася. Це один із найстрашніших моїх дитячих спогадів. Я плакала і захлиналася від крові. Навіть зараз згадую, і навертаються сльози. Але я повинна про це розповісти. У пам'ять про свою дитячу святість, адже навіть тоді я не злилася ні на кого, не проклинала, не хотіла помститися, не казала їм: «ну що ви робите». Я просто не знала, що таке ненависть, смиренно приймала усе, що зі мною відбувалося», – сказала Оксана Марченко.

Раніше мільярдерка Оксана Марченко подоїла корову.

Крім того, кума Путіна приміряла на себе образ жебрачки. У черговій серії Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем.

Марченко начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені надіятися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язана з його бізнесом в окупованому Криму.

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