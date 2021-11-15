Чому ціна соняшникової олії перевищить 100 грн за літр: названі причини

«Космічна» вартість газу вплине на цінники та спричинить зниження обсягів виробництва олії

Внаслідок подорожчання енергоносіїв незабаром в українських магазинах можна буде зустріти соняшникову рафіновану олію за ціною, вищою за 100 грн за літр. Такий прогноз дав член «Української Ради бізнесу» та власник компанії «ГрадОлія» Станіслав Таршин. Про це пише UBR.ua.

Він пояснив, що восени природний газ різко подорожчав для підприємств майже в 2,5 рази. Лише через це собівартість виробництва для підприємств олійно-жирової галузі зросте на 5-10%.

Ситуація ускладнюється тиском на собівартість інших складових виробництва, а саме гексанового розчинника та електроенергії, ціна яких зросла майже на 25%.

Водночас гексановий розчинник та електроенергія займають понад 30% у собівартості виробництва для олійно-жирової галузі.

«Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини», – наголосив Таршин.

На його думку, все це змушує підприємства піднімати ціни на кінцеву продукцію. Подорожчання соняшникової олії призведе до втрати українськими виробниками частки світового ринку та зниження обсягів виробництва.

Однак стратегічно від подорожчання можуть виграти ті підприємства, які знизять залежність від газу за рахунок модернізації виробництва.

«Одним із таких способів є вироблення електроенергії з біогазу, сировиною для якого може бути лушпиння. Це, до речі, «зелена» енергетика», – вказав на одну з можливостей вирішення енергетичної проблеми власник «ГрадОлія».

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що соняшникова олія в Україні подорожчає до 100 грн.

Крім того, експортні котирування на сиру українську соняшникову олію для поставок в липні і серпні виросли до максимального значення з 17 червня 2021-го.

І хоч олія стрімко дорожчає, а експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник.

Водночас генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

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