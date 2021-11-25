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    Економіка та фінанси

    Милованов розповів, що буде з цінами на продукти на тлі енергетичної та економічної криз

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    Ексурядовець закликав українців не панікувати - Милованов розповів, що буде з цінами на продукти на тлі енергетичної та економічної криз
    Ексурядовець закликав українців не панікувати
    фото: скріншот з відео

    Додаткових чинників тиску на ціни немає

    Підстав для помітного подорожчання продовольства всередині України наразі немає. Про це в етері токшоу «Право на владу» заявив колишній міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов.

    За словами економіста, попри те, що наразі наявні певні об’єктивні чинники дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, до того ж, РФ докладає зусиль до розхитування економічної ситуації, держава проходить кризовий момент краще, ніж у попередні рази, тому очікувати макроекономічної дестабілізації не слід.

    «Тепер щодо цін. Якщо не буде паніки, ціни не виростуть. Якщо паніка буде – це питання інформаційної роботи, якщо залякування спрацює – тоді дійсно можуть бути проблеми. Економічних чинників для подорожчання якихось продуктів, щоб ціни зростали – немає», – вважає Тимофій Милованов.

    Економіст також додав, що, на його думку, суттєвих економічних причин для зростання споживчих цін наразі немає.

    «Є звичайно фундаментальні чинники, які по всьому світі у зв’яззку з пандемією відбуваються – велика інфляціія – ми очікуємо, шо вона буде тимчасовою. Але додаткових чинників тиску на ціни немає», – підсумував Тимофій Милованов.

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    Теги: економіка продукти ціни держава Тимофій Милованов
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    Милованов розповів, що буде з цінами на продукти на тлі енергетичної та економічної криз