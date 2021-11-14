Молоко в Україні вже дорожче, ніж у Європі: названі причини

Молокопродукція до кінця року зросте в ціні ще на 10%

Ціна на молоко в Україні безперервно зростає і вже випередила вартість цього продукту у багатьох країнах Євросоюзу. На це є кілька причин, кожна з яких може остаточно занапастити молочну галузь в Україні.

Дані за вартістю, опубліковані Інститутом аграрної економіки, пригнічують: у наших колишніх друзів із соціалістичного табору, які сьогодні входять до складу Євросоюзу, ціни на молоко набагато нижчі. Про це пише biz.today.ua.

Так, наприклад, у Польщі, Латвії та Угорщині вартість молока становить 32-33 євро за 100 кілограмів, тоді як у нас воно коштує по 41 євро за сотню кілограмів.

Аграрії називають такі основні причини, що змушують ціну на молоко зростати вгору:

дешева імпортна продукція;

низька купівельна спроможність;

відсутність держпідтримки молочної галузі.

При цьому є ще одна з головних причин – зростання вартості енергоносіїв. Так, у жовтні нинішнього року, ціна на газ для молочних підприємств зросла з 11 до 38 гривень за кубометр.

При такому збільшенні вартості енергоносія, на зниження чи хоча б на стабілізацію ціни розраховувати не доводиться. Навпаки, експерти прогнозують приблизно 10% збільшення ціни на молоко у найближчі два місяці.

Нагадаємо, молоко стрімко дорожчає по всьому світу. Продовольча організація ООН назвала причини.

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