У Росії чутно заклики проти агресивної політики?

Кремль занадто підняв ставки, аби просто так відступити

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Интересные статьи стали появляться в России в ведущих СМИ по поводу реальной оценки возможностей российской армии. Очень похоже на сигналы Путину из недр или российской армии или башен Кремля, которые не разделяют восторгов пропагандисткой клики.

Общий тон статьи «нам так по ушам надают, что мало не покажется и не факт, что остановятся только на территории Украины». Расцениваю это как начало отползания. Но это не значит, что не нужно накачивать Армию оружием и не готовится к разным сценариям. Чем внушительней будет наша Армия, тем меньше энтузиазма будет в России.

Россия слишком подняла ставки, чтобы так просто отползти. Все таки наиболее вероятным сценарием считаю легализацию ОРДЛО в каком либо формате в российском правовом поле. Например, как Абхазия и Южная Осетия. Либо как то так

Выдержки из российских СМИ:

Похоже, события на юго-востоке Украины в 2014 году никого и ничему не научили. Тогда ведь тоже рассчитывали, что вся левобережная Украина в едином порыве и в считаные секунды обратится в Новороссию.

Но даже русскоязычное население этой части Украины (включая такие города, как Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Мариуполь) подобных замыслов в своем огромном большинстве не поддержало. Проект «Новороссия» как-то незаметно сдулся и тихо скончался.

К этому надо непременно добавить, что запасы перспективного и высокоточного оружия в ВС РФ не носят какого-то безграничного характера

Гиперзвуковых ракет типа «Циркон» пока еще нет на вооружении. А количество «Калибров» (крылатых ракет морского базирования), «Кинжалов», Х-101 (крылатых ракет воздушного базирования) и ракет к «Искандерам» в самом лучшем случае измеряется сотнями (десятками в случае «Кинжалов»). Этого арсенала совершенно недостаточно, чтобы стереть с лица Земли государство размером с Францию и с населением более 40 млн человек

К слову, украинские расчеты зенитных ракетных войск (отнюдь не грузинские) существенно пощипали российские ВВС в ходе конфликта 2008 года. После первого дня ведения боевых действий руководство российских ВВС от понесенных потерь пребывало в откровенном шоке. И забывать об этом не стоит.

Стоит также напомнить, что могучий сталинский НКВД и многомиллионная Советская армия боролись с националистическим подпольем на Западной Украине более 10 лет. А в настоящее время есть вариант, что вся Украина может с легкостью уйти в партизаны. К тому же эти формирования могут запросто начать действовать уже и на территории России.

Теперь о тезисе «Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии». Безусловно, у ВСУ есть проблемы с авиацией и современными средствами ПВО. Но надо признать и следующее. Если до 2014 года ВСУ представляли собой осколок Советской армии, то за последние семь лет на Украине создана качественно иная армия, на совершенно другой идеологической основе и во многом на стандартах НАТО. А весьма современное оружие и техника сегодня поступает и продолжает поступать на Украину от многих стран Североатлантического альянса.

И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России.

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Джерело: блог Тараса Загороднього

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