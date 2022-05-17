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    Синоптики оголосили I рівень небезпечності у дев'яти областях (карта)

    Синоптики оголосили I рівень небезпечності у дев'яти областях (карта)
    фото: glavcom.ua

    Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси

    Синоптики попереджають, що вночі 18-19 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки, тож оголосили у дев'яти областях України I рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°», – йдеться у попередженні.

    I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

    • Волинська;
    • Рівненська;
    • Львівська;
    • Тернопільська;
    • Хмельницька;
    • Івано-Франківська;
    • Чернівецька;
    • Житомирська;
    • Вінницька.

    Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде сонячною в усіх областях, крім західних. Адже там синоптики прогнозують грози. Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна окупація #stoprussia
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    Синоптики оголосили I рівень небезпечності у дев'яти областях (карта)