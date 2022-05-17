Синоптики оголосили I рівень небезпечності у дев'яти областях (карта)

Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси

Синоптики попереджають, що вночі 18-19 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки, тож оголосили у дев'яти областях України I рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°», – йдеться у попередженні.

I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Житомирська;

Вінницька.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде сонячною в усіх областях, крім західних. Адже там синоптики прогнозують грози. Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.