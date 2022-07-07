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рус
    Події в Україні

    В окупованому Донецьку горить склад зброї рашистів (відео)

    В окупованому Донецьку горить склад зброї рашистів (відео)
    фото скріншот відео

    У небі височіє стовп чорного диму

    У тимчасово окупованому Донецьку знову палає склад зброї рашистів. Про це повідомляє ЗСУ з посиланням на місцеві телеграм-канали.

    «Свято Бавовни в Донецьку продовжується. Прямо зараз, в Петровському районі знову горить «не склад БК і ПММ», – йдеться у дописі.

    У мережі також опублікували відео пожежі. У небі височіє стовп чорного диму.

    Нагадаємо, 5 липня в окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів рашистів. Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

    Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна склад зброї Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Донецьку горить склад зброї рашистів (відео)