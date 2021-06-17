Паркова дорога закривається на ремонт

На Парковій дорозі розпочинається середній ремонт

На Парковій дорозі в Києві з 20:00 17 червня до 28 червня буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На Парковій дорозі розпочинається середній ремонт. Оновлюватимуть покриття на ділянці від Петрівської алеї до шляхопроводу-заїзду у КВЦ «Парковий». Значну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, цього року дорожнє покриття оновилося на шести об’єктах міста. У планах «Київавтодору» виконати середній ремонт на 65 об’єктах.

Наразі ремонти доріг тривають практично у всіх районах Києва. Нове асфальтове покриття кладуть навіть уночі.