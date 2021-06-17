  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Паркова дорога закривається на ремонт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Парковій дорозі оновлюватимуть покриття - Паркова дорога закривається на ремонт
    На Парковій дорозі оновлюватимуть покриття
    Фото з відкритих джерел

    На Парковій дорозі розпочинається середній ремонт

    На Парковій дорозі в Києві з 20:00 17 червня до 28 червня буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Парковій дорозі розпочинається середній ремонт. Оновлюватимуть покриття на ділянці від Петрівської алеї до шляхопроводу-заїзду у КВЦ «Парковий». Значну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, цього року дорожнє покриття оновилося на шести об’єктах міста. У планах «Київавтодору» виконати середній ремонт на 65 об’єктах.

    Наразі ремонти доріг тривають практично у всіх районах Києва. Нове асфальтове покриття кладуть навіть уночі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Паркова дорога закривається на ремонт