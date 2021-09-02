Кличко розповів, хто пошкодив і ремонтуватиме фонтан на Арсенальній площі (фото)

Водій вантажівки привіз воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні

Мер Києва Віталій Кличко розповів, хто пошкодив фонтан, який відкрили вчора ввечері на Арсенальній площі. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

«Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили «сухий» фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче…В результаті – пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані. І зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою. Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки», – наголосив мер Києва.

Тим часом, фотокореспондент «Української правди» Ельдар Сарахман поділився світлинами евакуації вантажівки з фонтана на сторінці у Facebook.

Для цього на площу пригнали автокран.

Нагадаємо, оновлену Арсенальну площу відкрили вчора ввечері. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті нового громадського простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проекту A-Station. Також на площі встановили фонтан з підсвіткою. На честь відкриття оновленої Арсенальної площі відбувся концерт, зокрема, за участі композитора Євгена Хмари. А також 3D шоу на стінах Микільської брами.

Сьогодні, 2 вересня, на відремонтованій Арсенальній площі, де тільки вчора ввечері відкрили новий фонтан, вантажівка провалилась у яму.