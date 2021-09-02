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    Кличко розповів, хто пошкодив і ремонтуватиме фонтан на Арсенальній площі (фото)

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    Фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою - Кличко розповів, хто пошкодив і ремонтуватиме фонтан на Арсенальній площі (фото)
    Фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою
    Фото з відкритих джерел

    Водій вантажівки привіз воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні

    Мер Києва Віталій Кличко розповів, хто пошкодив фонтан, який відкрили вчора ввечері на Арсенальній площі. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

    «Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили «сухий» фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче…В результаті – пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані. І зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою. Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки», – наголосив мер Києва.

    Тим часом, фотокореспондент «Української правди» Ельдар Сарахман поділився світлинами евакуації вантажівки з фонтана на сторінці у Facebook.

    Для цього на площу пригнали автокран.

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    Кличко розповів, хто пошкодив і ремонтуватиме фонтан на Арсенальній площі (фото)
    Кличко розповів, хто пошкодив і ремонтуватиме фонтан на Арсенальній площі (фото)

    Нагадаємо, оновлену Арсенальну площу відкрили вчора ввечері. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті нового громадського простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проекту A-Station. Також на площі встановили фонтан з підсвіткою. На честь відкриття оновленої Арсенальної площі відбувся концерт, зокрема, за участі композитора Євгена Хмари. А також 3D шоу на стінах Микільської брами.

    Сьогодні, 2 вересня, на відремонтованій Арсенальній площі, де тільки вчора ввечері відкрили новий фонтан, вантажівка провалилась у яму.

    Теги: Віталій Кличко вантажівки мер водій фонтан концерт
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    Кличко розповів, хто пошкодив і ремонтуватиме фонтан на Арсенальній площі (фото)