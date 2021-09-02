У Херсонській області на батьківських зборах побили заступницю директора

Після конфлікту в ліцей викликали «швидку»

Педагог втратила свідомість від удару по голові

У Херсонській області під час батьківських зборів побили заступницю директора Благодатненського ліцею. Про це пише місцевий сайт «Херсонці».

Зазначається, що педагог втратила свідомість від удару по голові. На місце події викликали «швидку». Що стало причиною конфлікту на цей момент невідомо.

Директорка ліцею Галина Болокан відмовилася коментувати інцидент. У поліції ж інформацію про конфлікт підтвердили.

За словами в.о. начальника відділу Нацполіції в селищі Білозерка Івана Пастуха, за фактом події заступник директора ліцею подала заяву, вона зареєстрована.

Матеріали за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ст. 125 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються обставини злочину, проводиться допит свідків.

До слова, у Вінниці під час шкільної лінійки помер чоловік.

Нагадаємо, навчальний рік 2021-2022 року триватиме не менше 175 навчальних днів і повинен закінчитись не пізніше 1 липня наступного року.

Раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест.

В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.