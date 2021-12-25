  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Популярні українські артисти привітали країну різдвяною колядкою (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Артисти привітали українців піснею - Популярні українські артисти привітали країну різдвяною колядкою (відео)
    Артисти привітали українців піснею
    фото: скріншот з відео

    З нагоди Різдва Христового відомі українські співаки виконали пісню «Христос народився»

    Відомі українські виконавці Олександр Пономарьов, Оля Полякова, Dzidzio, Alekseev, Pivovarov та телеведуча-шоуменка Леся Нікітюк порадували українців музичним подарунком. З нагоди Різдва Христового вони виконали пісню «Христос народився». Відео опублікував YouTube-канал Олександра Пономарьова.

    Слова і музика колядки належать Олександру Пономарьову. Режисер музичної композиції – Володимир Шурубура.

    Артисти записали відео на студії Олександра Пономарьова «З ранку до ночі».

    Нагадаємо, у 2020 році українські артисти Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Дзідзьо, Олег Скрипка та Alekseev спільно виконали колядку «Нова радість стала».

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

    Читайте також:
    Теги: музика Ірина Білик Олександр Пономарьов Оля Полякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярні українські артисти привітали країну різдвяною колядкою (відео)