Популярні українські артисти привітали країну різдвяною колядкою (відео)
З нагоди Різдва Христового відомі українські співаки виконали пісню «Христос народився»
Відомі українські виконавці Олександр Пономарьов, Оля Полякова, Dzidzio, Alekseev, Pivovarov та телеведуча-шоуменка Леся Нікітюк порадували українців музичним подарунком. З нагоди Різдва Христового вони виконали пісню «Христос народився». Відео опублікував YouTube-канал Олександра Пономарьова.
Слова і музика колядки належать Олександру Пономарьову. Режисер музичної композиції – Володимир Шурубура.
Артисти записали відео на студії Олександра Пономарьова «З ранку до ночі».
Нагадаємо, у 2020 році українські артисти Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Дзідзьо, Олег Скрипка та Alekseev спільно виконали колядку «Нова радість стала».
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.