Як жартують над Фокіною, яка влаштувала діда перемовником щодо Донбасу. Добірка фотожаб



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Фраза Фокіної «Андрюші саме була потрібна допомога в ситуації» вже перетворилася на мем

Світська левиця Марія Фокіна, яка заявила журналістам, що особисто познайомила главу Офісу президента Андрія Єрмака зі своїм дідом Вітольдом, стала героїнею дошкульних фотожаб.

Зокрема, користувачі мережі назвали Фокіну «головною рішалою країни».

Нагадаємо, Фокіна заявила, що «сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися перемовинами в ТКГ».

Фокіна також додала, що «Андрюші (Єрмаку – ред.) саме була потрібна допомога в ситуації» (йдеться про завершення війни на Донбасі – ред).

Нагадаємо, Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з парламентським комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 15 вересня.

Нагадаємо, Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що «і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

Як повідомлялося, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.

До слова, Фокін у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді його затвердили на цій посаді. Першим прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. У 1992 році його на цій посаді замінив Леонід Кучма.

Пропозицію знову попрацювати з Кравчуком, але вже у ТКГ, 87-річний Фокін отримав на початку серпня.