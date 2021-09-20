По Донецьку стали бігати дикі кабани (відео)

Зараз дикі кабани, а потім хто бігатиме вулицями Донецька?

Майже в центрі міста, яке колись було густо населеним людьми, тепер можна зустріти зовсім незвичних мешканців

«Хроніки здичавіння. Стадо кабанів перебігає порожню дорогу на Маріупольській розвилці у Донецьку (до центру міста від цього місця хвилин 7 на авто)» - повідомляє в своєму ФБ, блогер Денис Казанський.

Він додав відео, на якому видно, як темної ночі на дорозі в Донецьку бігає сімейство кабанчиків. Звідки там взялися дикі звірі незрозуміло, але очевидно, що це наслідок «ефективної влади» окупантів.

«За 30 років життя в місті ніколи такого не бачив» – додає блогер в своєму дописі.

Нагадаємо, раніше Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки, заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Читайте також:

Джерело: блог Дениса Казанського