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    По Донецьку стали бігати дикі кабани (відео)

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    Зараз дикі кабани, а потім хто бігатиме вулицями Донецька? - По Донецьку стали бігати дикі кабани (відео)
    Зараз дикі кабани, а потім хто бігатиме вулицями Донецька?
    фото з відкритих джерел

    Майже в центрі міста, яке колись було густо населеним людьми, тепер можна зустріти зовсім незвичних мешканців

    «Хроніки здичавіння. Стадо кабанів перебігає порожню дорогу на Маріупольській розвилці у Донецьку (до центру міста від цього місця хвилин 7 на авто)» - повідомляє в своєму ФБ, блогер Денис Казанський.

    Він додав відео, на якому видно, як темної ночі на дорозі в Донецьку бігає сімейство кабанчиків. Звідки там взялися дикі звірі незрозуміло, але очевидно, що це наслідок «ефективної влади» окупантів.

    «За 30 років життя в місті ніколи такого не бачив» – додає блогер в своєму дописі.

    Нагадаємо, раніше Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки, заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Теги: ДНР Донецьк
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    По Донецьку стали бігати дикі кабани (відео)