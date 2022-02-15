Польські військові отримали потужну зброю проти дронів (відео)

Зенітний комплекс також ефективний проти живої сили та наземної військової техніки, автомобілів тощо

Безпілотники становлять реальну загрозу на сьогоднішній день

Армія Польщі вирішила підготуватися до новітніх викликів, які передбачає розвиток техніки.

Як інформує Мілітарний, на Центральному полігоні Повітряних сил Польщі відбулися випробування системи протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА), розробленого конструкторами та науковцями із оборонної компанії Zakłady Mechaniczne «Tarnów» SA та Військово-технологічного університету.

Нова польська зброя призначена для боротьби з малими безпілотниками в ближній зоні, її також можна використовувати як систему ППО малої дальності.

Комплекс складається із багатоствольного (чотирьохствольного) кулемета WKLM калібру 12,7 мм, лазерного далекоміру, оптико-електронної станції у яку входить денна камера та тепловізор, РЛС із дальністю виявлення цілей до 3,5 км та станції управління оператора, яка дозволяє дистанційно керувати системою з відстані.

Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про «вторгнення» шпигунського дрону. МЗС країни навіть викликало для роз'яснень посла України. У Міністерстві закордонних справ та Державній прикордонній службі України одразу заперечили інцидент.

Як потім виявилось, безпілотник, який збили білоруські військові, виявився російським.

Також варто додати, що президент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджеп Ердоган у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.

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