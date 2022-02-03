Білорусь викликала посла України, щоб висловити «рішучий протест»

3 лютого в МЗС Білорусі був викликаний посол України Ігор Кизим

МЗС Білорусі заявив про «недружні кроки» України

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України, дипломату заявили «рішучий протест через перетин кордону безпілотником». Про це повідомляється на сайті МЗС Білорусі.

Як заявили в МЗС, даними «недружніми кроками» Україна «навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу».

«3 лютого в МЗС був викликаний посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, якому заявлений рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Як пояснили у Білорусі, згаданий український безпілотник нібито 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований в повітряному просторі країни і «згодом примушений до посадки фахівцями збройних сил».

«На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном «Брестський», – заявили в МЗС Білорусі.

Зазначимо, Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир».

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

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