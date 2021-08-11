Білоруське ТБ показало інтерв’ю з дівчиною Протасевича (відео)

Сапега озвучила усі меседжі, які потрібні спецслужбам Білорусі

Затримана спецслужбами Білорусі дівчина Романа Протасевича Софія Сапега в інтерв’ю на державному білоруському каналі «Білорусь 1» заявила, що влада Білорусі нібито не контролювала посадку літака Ryanair у Мінську. За її словами, до цієї ситуації «могли бути причетні» соратники Протасевича.

За словами Сапеги, перед посадкою Протасевич віддав їй всю техніку, оскільки думав, що Сапегу не зніматимуть з літака.

«Після розмови з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому (посадці літака та їх затриманні був замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати», – сказала Сапега.

Сапега також переконує, що «не бачила жодного співробітника КДБ» у літаку, тому на її думку, до посадки літака Ryanair у Мінську не причетні спецслужби Білорусі.

«Я не хочу заглиблюватись в цю ситуацію», – додала Сапега.

Відзначимо, що щирість сказаного Сапегою можна поставити під сумнів, – до 25 червня Сапега перебувала у СІЗО, зараз дівчина знаходиться під домашнім арештом. Ймовірно, Сапега перебуває під повним контролем білоруських силовиків.

Додамо, що білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

Як передавав «Главком», 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Підконтрольні Лукашенку силовики вважають Протасевича співкоординатором вуличних протестних акцій.

Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі

Вже наступного дня, 24 травня, білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з Протасевичем, на якому розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича,

Правозахисники закликають вважати слова Протасевича такими, що вибиті з нього під примусом.

На відео видно сліди від удушення, ударів та катувань.

За інформацією спільноти колишніх білоруських правоохоронців та військових BYPOL, на допиті Протасевича був особисто присутній Лукашенко, який, як стверджується, зламав хлопцю ніс.

Окрім того, фейкова «генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» з окупованого росіянами українського міста Луганська каже, що теж буцім допитувала Протасевича з приводу його «участі в бойових діях на Донбасі» в лавах українських добровольців.