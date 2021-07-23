  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Протасевич зробив скандальну заяву про протести в Білорусі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Протасевич стверджує, що &laquo;протести у Білорусі організували Telegram-канали&raquo; - Протасевич зробив скандальну заяву про протести в Білорусі
    Роман Протасевич стверджує, що «протести у Білорусі організували Telegram-канали»
    Фото: respublika.lt

    «Білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші», – заявив Протасевич, який перебуває під домашнім арештом

    Вуличні протести в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року були нібито «організовані Telegram-каналами». Про це в інтерв’ю литовському виданню Respublika заявив один із засновників Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

    «Протести організували і координували Telegram-канали. Саме вони були тим справжнім лідером, який вивів людей на вулиці», – зазначив Протасевич, що перебуває у Білорусі під домашнім арештом.

    На сьогодні, за словами Протасевича, білоруська опозиція, яка піднялася на протестній хвилі, втратила курс.

    «Коли стало зрозуміло, що наявними засобами Лукашенко повалити не вдасться, а протести видихлися, (у лавах опозиції – ред.) почалася внутрішня боротьба. Сьогодні білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші, і тим самим фактично вбиває сама себе», – стверджує колишній активіст.

    Протасевич вважає, що застосовуючи політику санкцій проти Мінська, ЄС, можливо, того не бажаючи, підштовхує Білорусь тісніше співпрацювати з Росією.

    «Санкції не тільки погіршують економічне становище Білорусі, але і стимулюють її інтеграцію з Росією. На Заході, кажучи про нові заходи впливу на Білорусь, цього не розуміють або не хочуть зрозуміти», – додав блогер.

    Раніше Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.

    Читайте також інтерв'ю:
    Теги: Білорусь акція гроші Telegram соціальні мережі опозиція Роман Протасевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Протасевич зробив скандальну заяву про протести в Білорусі