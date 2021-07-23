Протасевич зробив скандальну заяву про протести в Білорусі

«Білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші», – заявив Протасевич, який перебуває під домашнім арештом

Вуличні протести в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року були нібито «організовані Telegram-каналами». Про це в інтерв’ю литовському виданню Respublika заявив один із засновників Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

«Протести організували і координували Telegram-канали. Саме вони були тим справжнім лідером, який вивів людей на вулиці», – зазначив Протасевич, що перебуває у Білорусі під домашнім арештом.

На сьогодні, за словами Протасевича, білоруська опозиція, яка піднялася на протестній хвилі, втратила курс.

«Коли стало зрозуміло, що наявними засобами Лукашенко повалити не вдасться, а протести видихлися, (у лавах опозиції – ред.) почалася внутрішня боротьба. Сьогодні білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші, і тим самим фактично вбиває сама себе», – стверджує колишній активіст.

Протасевич вважає, що застосовуючи політику санкцій проти Мінська, ЄС, можливо, того не бажаючи, підштовхує Білорусь тісніше співпрацювати з Росією.

«Санкції не тільки погіршують економічне становище Білорусі, але і стимулюють її інтеграцію з Росією. На Заході, кажучи про нові заходи впливу на Білорусь, цього не розуміють або не хочуть зрозуміти», – додав блогер.

Раніше Протасевич завів Twitter: транслює «веселощі» та дивакуватий гумор.

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.