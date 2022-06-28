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    Ракетний удар по Кременчуку. Відео з камер спостереження

    Уламки загрожували життю усім містянам, що просто гуляли вулицею - Ракетний удар по Кременчуку. Відео з камер спостереження
    Уламки загрожували життю усім містянам, що просто гуляли вулицею
    скірншот з відео

    Вибухова хвиля розійшлася по всьому місту

    У мережу виклали відео моменту, коли по Керменчуку було завдано ракетного удару з боку загарбників.

    Як повідомляє місцева спільнота «AV-Кременчук» вибухова хвиля від влучання ракет докатилася до Міського саду та потрапила на камери спостереження.

    На відео можна побачити, як люди, які щойно гуляли містом, падають на землю і намагаються захиститись від уламків, які падають з неба.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Теги: росія окупанти війна бомбардування Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    Ракетний удар по Кременчуку. Відео з камер спостереження