Російська пропаганда осоромилась на акції «Безсмертного полку»
9 травня у Росії перетворилось на культ брехні
Російський пропагандист прийшовши на акцію «Безсмертний полк» хотів показати патріотичну молодь.
Але в натовпі не знайшлося жодного, хто б знав, чий портрет тримає. Виявилось, що діти виконують роль масовки.
Щоправда, пропагандист не розгубився і став вигадувати свою версію, чому діти тримають чужі портрети.
За його словами, це члени загону пошуковців, які шукають поховання часів Другої світової війни і заодно виносять портрети солдат, яких вони розкопали.
Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».
Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.