Російська пропаганда осоромилась на акції «Безсмертного полку»

Хлопець явно розгубився, коли у нього стали питати про його родичів, що воювали в часи Другої світової

9 травня у Росії перетворилось на культ брехні

Російський пропагандист прийшовши на акцію «Безсмертний полк» хотів показати патріотичну молодь.

Але в натовпі не знайшлося жодного, хто б знав, чий портрет тримає. Виявилось, що діти виконують роль масовки.

Щоправда, пропагандист не розгубився і став вигадувати свою версію, чому діти тримають чужі портрети.

За його словами, це члени загону пошуковців, які шукають поховання часів Другої світової війни і заодно виносять портрети солдат, яких вони розкопали.

Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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