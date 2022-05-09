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    Російська пропаганда осоромилась на акції «Безсмертного полку»

    Хлопець явно розгубився, коли у нього стали питати про його родичів, що воювали в часи Другої світової - Російська пропаганда осоромилась на акції «Безсмертного полку»
    Хлопець явно розгубився, коли у нього стали питати про його родичів, що воювали в часи Другої світової
    скріншот з відео

    9 травня у Росії перетворилось на культ брехні

    Російський пропагандист прийшовши на акцію «Безсмертний полк» хотів показати патріотичну молодь.

    Але в натовпі не знайшлося жодного, хто б знав, чий портрет тримає. Виявилось, що діти виконують роль масовки.

    Щоправда, пропагандист не розгубився і став вигадувати свою версію, чому діти тримають чужі портрети.

    За його словами, це члени загону пошуковців, які шукають поховання часів Другої світової війни і заодно виносять портрети солдат, яких вони розкопали.

    Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

    Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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    Теги: росія окупанти пропаганда діти війна парад Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Російська пропаганда осоромилась на акції «Безсмертного полку»