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    Думки вголос

    Кремль не збирається віддавати захоплені території

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    •  glavcom.ua
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    Путін хоче створити новий СРСР - Кремль не збирається віддавати захоплені території
    Путін хоче створити новий СРСР
    скріншот з трансляції

    Триває 75-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Із психоделічного в карканні Путіна:

    «Нескончаемый поток бессмертного полка»

    І тут він точно правий. Доки не заберуть своїх орків з України там тільки приростатиме. Вони ж цих утилізованих мародерів, убивць і ґвалтівників цьогоріч наказали зараховувати до того БП і носити на паличках на парадах.

    «Россия сражается на своей земле»

    Гнида, звісно. Але тут уже дуже чіткий посил. Все те, що вони зараз захопили, віддавати не збираються й планують офіційно анексувати. Тому будь-які переговори з пуйлом позбавлені сенсу. Вони вже де-факто зарахували й де-юре анонсували включення нині захоплених територій до складу своєї імперії зла. Ця цитата плешивого саме про це. І план такий виношували давно. Той, хто розмінував прохід з Криму чітко працював на анексію цих земель. А те, що влада відмовляється назвати зрадників, свідчить, що всі вони (окрім одного-єдиного екс-генерала СБУ) досі у вищому керівництві країни...

    «Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение»

    Ну, тут і коментувати зайве. путька остаточно скотився до рівня лукашенкі та перетворюється вже на посміховисько. Раніше лука старався його цитувати, а тепер усе навпаки...

    Загалом, текст дещо схожий на той витік, який передруковував у себе два дні тому. Ні про що. З такого тексту можна було б починати розкрутку теми про «остаточно виконані завдання спєцапєраціі та її завершення». Бо з контексту воно аж просилося. Але цього не прозвучало. Зрештою, пуйло сам себе загнав у тупик.

    А в підсумку: і путлєр, і його раша, і їхній вермахт здулися (навіть візуально)

    І це приємно. А погано те, що відступати воно не може, нема там задньої передачі... І друга біда: воно вчепилося у вже захоплені території, як вош кожуха й фактично анонсує їх включення до своєї федерастії.

    І це б ще пів біди, бо наші ЗСУ ці плани скоро можуть перекреслити. Якщо їм дадуть. Згадайте: звільнення Херсона було питанням одного-двох днів, але тоді оперативно забрали генерала Марченка й наступ припинили. Здається, що коли пуйло робив сьогодні свої заяви, то з деким у Києві це було синхронізовано.

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    Джерело: блог Тараса Чорновола

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    Теги: росія окупанти війна путін парад Україна окупація #stoprussia
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    Кремль не збирається віддавати захоплені території