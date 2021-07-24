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    Рятувальники розкрили загадку рожевих калюж на полі під Рівним (відео)

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    Рожева рідина на полі виявилася агрохімікатом проти шкідників / фото ДСНС України - Рятувальники розкрили загадку рожевих калюж на полі під Рівним (відео)
    Рожева рідина на полі виявилася агрохімікатом проти шкідників / фото ДСНС України

    Вмісту небезпечних речовин у повітрі немає

    Фахівці встановили походження калюж з рожевою водою на сільгоспугіддях поблизу Рівного. Рожева рідина – це препарат «Префект». Він діє на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Препарат сертифікований в Україні. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Клас небезпеки препарату – третій з наявних п`яти.

    Експерти провели обстеження атмосферного повітря навколо ділянки, де було виявлено розлив рожевої рідини, та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає. Дослідження проводилися на виявлення в атмосферному повітрі діоксиду сірки – 0,003 мг/м3 (ГДК – 0,5 мг/м3); діоксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК – 0,2 мг/м3); оксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК – 0,4 мг/м3).

    Загрози для людей немає, наголосили у ДСНС.

    Рятувальники координують процес утилізації сільгоспвиробником речовини.

    Нагадаємо, поблизу села Колоденка, що під Рівним, у полі з'явилися калюжі з рожевою водою. Зразки води та ґрунту відправили на дослідження.

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    Теги: ДСНС рятувальники повітря
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    Рятувальники розкрили загадку рожевих калюж на полі під Рівним (відео)