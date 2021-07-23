Рожеві калюжі під Рівним: рятувальники розповіли, чи є загроза для людей

Фахівці кажуть, що небезпеки для людей немає

Експерти провели обстеження атмосфери в районі довкола місця розливу агрохімікату

Держслужба з надзвичайних ситуацій встановила походження рожевої рідини, яку виявили сьогодні на полі під Рівним. Рожева рідина виявилася агрохімікатом для боротьби зі шкідниками. Про це йдеться у заяві ДСНС.

«Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату - третій з існуючих п'яти», – сказали в службі.

Експерти провели обстеження атмосфери в районі довкола місця розливу агрохімікату та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.

«Загрози для людей немає. Фахівці ДСНС координують процес утилізації сільгоспвиробником речовини. Ситуація на контролі», - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неподалік Рівного у полі виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною. На даний момент відомо, що один з фермерів після обробки угідь міг залишити рідину невстановленого походження.

Співробітники Поліського округу Держекоінспекції в координації з представниками ДСНС і Гідрометеорологічної служби виїхали на місце розливу рожевої речовини. Фахівці взяли проби грунту на аналіз.

До слова, нещодавно на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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