«Слуга» Юзік ледве вліз у Mercedes за $200 тисяч (відео)

Елітний Mercedes-Benz «тісний» для нардепа

У Києві в елітному житловому комплексі «Новопечерські липки» помітили нардепа від «Слуги народу» та друга президента Юрія Корявченкова (творчий псевдонім у «Кварталі 95» Юзік). Відповідне відео оприлюднила заступниця головного редактора підсанкційного видання «Страна» Світлана Крюкова.

Зазначається, що вранці 5 жовтня Корявченкова зафіксували в «Новопечерських липках», коли він сідав в автівку Mercedes-Benz S-Class 500, вартість якого оцінюється щонайменше в $205 тисяч.

Журналістка також відмітила, що елітний Mercedes-Benz «тісний» для нардепа.

До слова, раніше близький до Зеленського «слуга народу» Корявченков повідомив про халтуру на «Великому будівництві».

Читайте також: