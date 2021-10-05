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    «Слуга» Юзік ледве вліз у Mercedes за $200 тисяч (відео)

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    Юрія Корявченкова помітили&nbsp;в елітному житловому комплексі &laquo;Новопечерські липки&raquo; - «Слуга» Юзік ледве вліз у Mercedes за $200 тисяч (відео)
    Юрія Корявченкова помітили в елітному житловому комплексі «Новопечерські липки»
    скріншот з відео: «Страна»

    Елітний Mercedes-Benz «тісний» для нардепа

    У Києві в елітному житловому комплексі «Новопечерські липки» помітили нардепа від «Слуги народу» та друга президента Юрія Корявченкова (творчий псевдонім у «Кварталі 95» Юзік). Відповідне відео оприлюднила заступниця головного редактора підсанкційного видання «Страна» Світлана Крюкова.

    Зазначається, що вранці 5 жовтня Корявченкова зафіксували в «Новопечерських липках», коли він сідав в автівку Mercedes-Benz S-Class 500, вартість якого оцінюється щонайменше в $205 тисяч.

    Журналістка також відмітила, що елітний Mercedes-Benz «тісний» для нардепа.

    До слова, раніше близький до Зеленського «слуга народу» Корявченков повідомив про халтуру на «Великому будівництві».

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    Теги: Київ депутат автомобіль партія Слуга народу Юрій Корявченков Mercedes
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    «Слуга» Юзік ледве вліз у Mercedes за $200 тисяч (відео)