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    Події в Україні

    «Путін сказав все з землею рівняти»: які міста планують знищити окупанти (радіоперехоплення)

    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів - «Путін сказав все з землею рівняти»: які міста планують знищити окупанти (радіоперехоплення)
    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення

    Росія планує знищення українських міст. Про це свідчать матеріали перехоплення телефонних розмов окупантів. Отримали їх у рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при Головному управлінні розвідки міністерства оборони, за участі Національної поліції України. Так, військовослужбовці розкривають плани російського командування щодо війни в Україні. Мобілізований армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти».

    Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження «Рубіжне ще намагаємось «звільнити», а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня».

    Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна.

    Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні більше даних розвідки та важке озброєння для боротьби з російськими загарбниками. Відомості допоможуть атакувати військові частини противника на окупованих територіях, а також протистояти очікуваному наступу армії РФ.

    Крім того, США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн .

    Також стало відомо, що саме отримають ЗСУ у межах нової військової допомоги від США.

    Теги: росія окупанти Адміністрація Президента США ЗСУ війна путін військові Україна міст озброєння населення окупація #stoprussia
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    «Путін сказав все з землею рівняти»: які міста планують знищити окупанти (радіоперехоплення)