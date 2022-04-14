«Путін сказав все з землею рівняти»: які міста планують знищити окупанти (радіоперехоплення)

РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення

Росія планує знищення українських міст. Про це свідчать матеріали перехоплення телефонних розмов окупантів. Отримали їх у рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при Головному управлінні розвідки міністерства оборони, за участі Національної поліції України. Так, військовослужбовці розкривають плани російського командування щодо війни в Україні. Мобілізований армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти».

Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження «Рубіжне ще намагаємось «звільнити», а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня».

Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні більше даних розвідки та важке озброєння для боротьби з російськими загарбниками. Відомості допоможуть атакувати військові частини противника на окупованих територіях, а також протистояти очікуваному наступу армії РФ.

Крім того, США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн .

Також стало відомо, що саме отримають ЗСУ у межах нової військової допомоги від США.