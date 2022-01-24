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    Грецький курорт засипало снігом (фото, відео)

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    Аномальна погода затримається в Греції ще на кілька днів - Грецький курорт засипало снігом (фото, відео)

    Аномальна погода затримається в Греції ще на кілька днів

    фото: Greek Reporter

    Острів Міконос стільки снігу бачив бачили кілька десятків років тому

    Популярний грецький курорт Міконос, розташований в Егейському морі, в неділю засипало снігом. Про це пише видання Greek Reporter.

    За словами мешканців острова, востаннє такий сніговий покрив вони бачили кілька десятків років тому.

    Журналістам вдалося зафіксувати засніжені пляжі Псару, Супер Передайз та Елія.

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    Аномальна погода затримається в Греції ще на кілька днів. фото: Greek Reporter

    Більше того, як попереджають синоптики, аномальна погода затримається в Греції ще на кілька днів. Погодний фронт «Елпіс» із ураганним вітром та снігопадами все ще «висить» над країною.

    У центральних та північних районах країни прогнозують серйозні нічні морози, а на тлі негоди у низці регіонів буде закрито навчальні заклади.

    Нагадаємо, у Сахарі вп'яте за 42 роки випав сніг .

    Також Саудівську Аравію засипало снігом, температура – найнижча за 30 років (відео).

    Теги: Греція пляжі снігопад
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    Грецький курорт засипало снігом (фото, відео)