У Брюсселі пригощали стравами, які їли українці під час Голодомору (відео)



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За один день акцію відвідало понад 1000 людей з 20 країн світу, серед яких посол України в Бельгії та 50 європарламентарів

До 85-ої річниці Голодомору українські студенти відкрили у Брюсселі незвичний ресторан на колесах UNCOUNTED since 1932, названий у пам'ять про мільйони українців, що стали жертвами голоду 1932-1933 років, і яких радянська влада забороняла рахувати. Бельгійців пригощали супом із шишок, хлібом з перетертої трави і млинцями з кори – «стравами», що були вимушені їсти українці, щоб вижити. Цією акцією студенти Української академії лідерства* хотіли привернути увагу Європи до трагедії і домогтися визнання Голодомору геноцидом українців.

Рецепти для ресторану UNCOUNTED since 1932 були взяти зі спогадів очевидців, а над розробкою меню працював відомий український кухар Юрій Ковриженко. Для приготування страв використовували кору, листя, шишки, жолуді і кропиву – єдине, що могли собі дозволити українці під час голоду. Через їжу та історії UNCOUNTED since 1932 розповів про Голодомор по-новому, не залишаючи нікого байдужим.

За один день акцію відвідало понад 1000 людей з 20 країн світу, серед яких посол України в Бельгії та 50 європарламентарів.

Вперше ресторан вуличної їжі UNCOUNTED since 1932 відкрився у 2017 році в центрі Тель-Авіва. Тоді студенти УАЛ пригощали перехожих супом із кори, шишок, листя та коріння. До акції долучилися жителі 10 країн, більшість з яких до цього нічого не знали про Голодомор.