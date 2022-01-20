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    У Китаї вантажівка потрапила у ДТП та запустила в небо сотні феєрверків (відео)

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    &laquo;Аварійний&raquo; феєрверк зняли водії, які проїжджали трасою - У Китаї вантажівка потрапила у ДТП та запустила в небо сотні феєрверків (відео)
    «Аварійний» феєрверк зняли водії, які проїжджали трасою
    скріншот з відео

    Внаслідок аварії піротехніка спалахнула, що призвело до сліпучого видовища

    У Китаї в провінції Хунань вантажівка, що перевозила феєрверки, потрапила у ДТП. Відео події опублікувало видання The South China Morning Post у YoTube

    «Імпровізований феєрверк був помічений у провінції Хунань на півдні Китаю після ДТП з вантажівкою. Внаслідок аварії піротехніка спалахнула, що призвело до сліпучого видовища», – йдеться у повідомленні.

    «Аварійний» феєрверк зняли водії, які проїжджали трасою. Повідомляється, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, на Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото).

    Також повідомлялося, що нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків.

    Теги: ДТП Китай вантажівки
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    У Китаї вантажівка потрапила у ДТП та запустила в небо сотні феєрверків (відео)