У Китаї вантажівка потрапила у ДТП та запустила в небо сотні феєрверків (відео)

Внаслідок аварії піротехніка спалахнула, що призвело до сліпучого видовища

У Китаї в провінції Хунань вантажівка, що перевозила феєрверки, потрапила у ДТП. Відео події опублікувало видання The South China Morning Post у YoTube

«Імпровізований феєрверк був помічений у провінції Хунань на півдні Китаю після ДТП з вантажівкою. Внаслідок аварії піротехніка спалахнула, що призвело до сліпучого видовища», – йдеться у повідомленні.

«Аварійний» феєрверк зняли водії, які проїжджали трасою. Повідомляється, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото).

Також повідомлялося, що нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків.