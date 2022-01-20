У Китаї вантажівка потрапила у ДТП та запустила в небо сотні феєрверків (відео)
Внаслідок аварії піротехніка спалахнула, що призвело до сліпучого видовища
У Китаї в провінції Хунань вантажівка, що перевозила феєрверки, потрапила у ДТП. Відео події опублікувало видання The South China Morning Post у YoTube
«Імпровізований феєрверк був помічений у провінції Хунань на півдні Китаю після ДТП з вантажівкою. Внаслідок аварії піротехніка спалахнула, що призвело до сліпучого видовища», – йдеться у повідомленні.
«Аварійний» феєрверк зняли водії, які проїжджали трасою. Повідомляється, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото).
Також повідомлялося, що нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків.