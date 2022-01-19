У Дніпрі Mercedes дрифтував під ялинкою в центрі міста (відео)

Маневр водія становив небезпеку для пішоходів

У центрі Дніпра водій позашляховика вранці 19 січня влаштував дрифт. Тепер його шукає поліція. Про це інформує «Днепр оперативный».

Дії керманича позашляховика зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра. Водій міг спричинити ДТП.

Автомобіль дрифтував на Європейській площі. Позашляховик спочатку зупинився на трамвайній колії. З салону вийшов пасажир і фільмував Mercedes на телефон. Водій виїхав і почав дрифтувати.

Він вибивав із дороги бруківку. Поряд з автомобілем ходили люди.

Після дійства автомобіліст поїхав із площі. До поліції зателефонували перехожі. Тепер правоохоронці шукають винуватця небезпечної ситуації.

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