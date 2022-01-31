Режим Лукашенка перетнув червону лінію

На території Білорусі можуть розмістити ядерну зброю

На наших очах Білорусь колхозенфюрера Лукашенка перетворюється в плацдарм для відкриття Північного фронту проти України. Не виключено, що найближчим часом Києву доведеться жорстко реагувати на дії кремлівського посіпаки у Мінську.

Перекидання впродовж останніх тижнів на територію РБ зі Східного військового округу та Тихоокеанського флоту РФ ескадрильї штурмовиків Су-25СМ, ескадрильї багатоцільових винищувачів Су-35С, дивізіону ОТРК «Іскандер», 4 мотострілецьких, 2 артилерійських, танкової та десантно-штурмової бригад, а також бригади морської піхоти, вказує на те, що на північ від України формується ударне угруповання сил виключно для наступальних дій.

Навряд чи варто чекати прояву іншого маркеру остаточної втрати суб’єктності РБ, як то розміщення на території країни російської тактичної ядерної зброї. Власне, носії такої зброї вже наявні на території РБ – ОТРК «Іскандер», а з проекту «оновленої Конституції» Білорусі зникла згадка про її без’ядерний та нейтральний статус. Також слід вказати на білоруську співучасть у зловмисному російському кібер-нападі 14 січня п.р., спрямованому проти України. І це теж маркер, який показує, що режим Лукашенка і тут перетнув червону лінію.

Засилання в Україну диверсійних груп та використання території РБ для подібних дій з боку РФ – це ще один маркер, який може проявитися протягом російсько-білоруських навчань «Союзная решимость-2022».

Спрямування та менеджмент міграційного потоку в Україну з території Білорусі та участь в ініційованій РФ економічній блокаді України унеможливлять остаточно збереження status quo у відносинах між Києвом та Мінськом.

Визнання з боку Мінська російського статусу окупованих українських АР Крим та м. Севастополя, визнання маріонеткових утворень «ДНР» та «ЛНР», поява на території ОРДЛО будь-яких підрозділів силових структур РБ з «миротворчими цілями» чи приватних військових компаній або військових інструкторів у зонах розташування незаконних збройних формувань на окупованих територіях означатиме, що суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування.

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Джерело: блог Михайла Гончара

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