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    В Одесі люди на зупинці побили іншого пасажира (відео 18+)

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    Одесити нібито заступалися за жінку - В Одесі люди на зупинці побили іншого пасажира (відео 18+)
    Одесити нібито заступалися за жінку
    Скріншот із відео

    Натовп накинувся на чоловіка через конфлікт із жінкою

    В Одесі на зупинці громадського транспорту Крижанівка декілька пасажирів маршрутного автобуса побили чоловіка, нібито за агресивне ставлення до жінки. Відео інциденту опублікував Телеграм-канал Одеса INFO.

    Пасажири витягли чоловіка з маршрутки та почали бити ногами і руками. Це сталося нібито через те, що чоловік вдарив ногою жінку.

    Згодом постраждалий перейшов дорогу, щоб втекти. Після закінчення бійки частина учасників конфлікту повернулася в маршрутку.

    Нагадаємо, в Одеській області пропонують відкласти початок навчального року до 20 вересня. Місцева влада хоче продовжити курортний сезон.

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    Теги: Одеса бійка чоловік
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    В Одесі люди на зупинці побили іншого пасажира (відео 18+)