Збір коштів на «Байрактари». Притула повідомив приголомшливі результати

За добу фонд Притули зіграв грошей на два «Байрактари»

За добу благодійний фонд Сергія Притули зібрав коштів на два безпілотники

Сергій Притула оголосив збір коштів у рамках проєкту «Народний Байрактар». Через добу він заявив про несподіваний проміжний підсумок акції. Про це сам громадський діяч написав на Facebook.

Притула нагадав, що збір коштів на три турецькі безпілотники «Байрактар» був оголошений о 9:00 22 червня. Рівно через добу благодійний фонд Сергія Притули зібрав 296 млн грн із необхідних для купівлі безпілотних апаратів 500 млн грн.

Сам фонд додав до зібраних коштів ще 70 млн. Підсумовуючи попередні результати акції, Притула констатував: «Ми вже назбирали на два «Байрактари».

Громадський діяч попросив українців не зупинятися: «Давайте дотиснемо ще той третій літачок».

Нагадаємо, що на «Байрактари» для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть «Байрактари» безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.