Українська розвідка відреагувала на погрози Росії атакувати посольство США у Києві

Погрози Росії знову виносять на порядок денний питання про закрите небо над Україною

Після чергових погроз Росії в Україні нагадали про необхідність закрити небо

Погрози Росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

В ГУР Міноборони нагадали, що з погрозами щодо ударів по посольству США виступив депутат російської Держдуми від пропрезидентської партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін.

«В російській Держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядових установах у Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку озвучив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін. Обґрунтуванням для такого кроку, з точки зору російського депутата, може стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема, реактивних систем залпового вогню Himars. Швиткін вважає, що цими діями «колективний Захід» наближає третю світову війну. А отже, Росія має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України», – йдеться у повідомленні.

В українській розвідці наголосили, що погроза щодо імовірних атак на американське посольство спрямована не тільки на США.

«Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною», – наголошується у повідомленні українського відомства.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні.

Ці погрози депутат озвучив у відповідь на повідомлення від українського міністра оборони Олексія Резнікова про те, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну.

Додамо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до країн НАТО із закликом закрити небо над Україною для російської авіації. Закриття неба – це заборона перельоту будь-якого повітряного об'єкта над певною територією, зокрема і ракет. Під час закритого неба всі об'єкти у визначеній зоні знищуються. Безпольотну зону вже створювали раніше – в Боснії та Герцеговині (1993–1995), Лівії (2011, 2018-2019), Сирії (2016). Під час війни в Перській затоці у 1990-х безпольотна зона допомогла зупинити іракську авіацію.

На початку березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив рішення Альянсу щодо безпольотної зони над Україною. Він зазначив, що не повинно бути літаків НАТО у повітряному просторі України, або військ НАТО на території України.

Після цього представники української почали закликати світ надати Україні потужні засоби протиповітряної оборони та винищувачі.



