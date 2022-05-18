  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Українські воїни вже освоюють американську техніку (відео)

    Головне, аби отримані зання допомогли знищити ворога - Українські воїни вже освоюють американську техніку (відео)
    Головне, аби отримані зання допомогли знищити ворога
    фото: ЗСУ

    «Найцінніше на війні – це навчені, мотивовані бійці»

    Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність підрозділів до наступальних дій. Під час цієї перевірки наші воїни освоювали техніку, яку надали США.

    Відео оприлюднили Сухопутні війська України. «Найцінніше на війні – це навчені, мотивовані бійці, які професійно володіють сучасною зброєю. Саме тому ми продовжуємо тренуватись заради перемоги, перемоги України», – заявили у відомстві.

    Нагадаємо, російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 18 травня Збройні сили України вже ліквідували 28 300 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 400 ворогів.

    Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 18 травня
    Теги: росія окупанти США зброя війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські воїни вже освоюють американську техніку (відео)