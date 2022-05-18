Українські воїни вже освоюють американську техніку (відео)

«Найцінніше на війні – це навчені, мотивовані бійці»

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність підрозділів до наступальних дій. Під час цієї перевірки наші воїни освоювали техніку, яку надали США.

Відео оприлюднили Сухопутні війська України. «Найцінніше на війні – це навчені, мотивовані бійці, які професійно володіють сучасною зброєю. Саме тому ми продовжуємо тренуватись заради перемоги, перемоги України», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 18 травня Збройні сили України вже ліквідували 28 300 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 400 ворогів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України.