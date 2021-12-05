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    Чия рука? Мендель опублікувала загадкове фото

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    Підписників цікавить, у чиї обійми потрапила Мендель - Чия рука? Мендель опублікувала загадкове фото
    Підписників цікавить, у чиї обійми потрапила Мендель
    фото: Юлія Мендель/Instagram

    «Ми тут фотосесію влаштували»

    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заінтригувала своїх підписників. Вона опублікувала у Instagram таємниче фото. На знімку її ніжно обнімає чиясь рука.

    «Ми тут фотосесію влаштували», – підписала світлину Мендель.

    У коментарях експрессекретарку засипали компліментами. Підписники також питають, коли заміж та просять показати власника руки.

    Раніше Юлія Мендель також опублікувала знімок із розкішним букетом.

    «Квіти? А за що? – Просто так! Обожнюю. Головне – абсолютний сюрприз», – підписала вона фото.

    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому постала в образі журналістки пропагандистського російського телеканалу. Так, на фото Мендель у чорній сукні, із келихом вина та зеленою стрічкою із написом «RT Russia Today».

    Раніше екссекретарка президента Володимира Зеленського знову відзначилася. Але цього разу увага до Юлії Мендель була прикута не через дрескод, а через її грамотність. У розміщеному відео на сторінці у Facebook Юлія Мендель припустилася кількох граматичних помилок.

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    Теги: квіти вирок Instagram Юлія Мендель
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    Чия рука? Мендель опублікувала загадкове фото