Українську розвідку оригінально привітали з днем заснування (відео)
Сьогодні виповнюється 103 роки з дня створення першого підрозділу української зовнішньої розвідки
24 січня 1919 року в Директорії Української Народної Республіки був створений відділ закордонної інформації.
«Дорогі бойові побратими! Восьмий рік ми ведемо боротьбу з ворогом, дії якого складно прогнозувати. Саме тому такою важливою є добута про нього інформація – своєчасна й достовірна. Від неї залежить не тільки ухвалення важливих політичних рішень, а й життєдіяльність усього державного механізму.
Переконані, що спільними зусиллями ми зможемо зупинити війну та забезпечити відновлення територіальної цілісності України. Щиро вітаємо вас із професійним святом!», − привітало своїх бійців головне управління розвідки України
До цієї дати, канал Армія Інформ опублікував короткометражний фільм, присвячений нашим розвідникам. У відео є все: трюки, перегони, бійки та небезпечні вороги.
Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.
Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.
МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.
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