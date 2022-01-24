Зеленський закликав розвідку «переходити до наступу з відстоювання націнтересів»

Глава держави наголосив, що ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка навчилася ефективно протидіяти зовнішній агресії. Він вважає, що настав час переходити до наступу з відстоювання національних інтересів. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський під час зустрічі зі службовцями Служби зовнішнього розвідки заявив, що інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.

«Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії», – заявив глава держави.

Президент відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.

Зазначимо, сьогодні Зеленський терміново збирає РНБО.

Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.

Тим часом вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.