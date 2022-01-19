В Афганістані ополченці збили гелікоптер російського виробництва (відео)

Мі-17 експлуатується у майже 40 країнах світу

Влучний постріл відірвав хвіст машині

В мережі з'явилося відео, як ополченці Афганістану збили військово-транспортний гелікоптер Мі-17 ВПС Афганістану в районі Бехсуд у провінції Вардак.

Зображено момент влучення протитанкової керованої ракети, запущеної ополченцями польового командира Абдул Гані Аліпура. Потрапляння ракети відрубало Мі-17 хвіст. Повертаючись навколо своєї осі, вертоліт почав безладне падіння і впав на гірський схил.

До опису ролику вказано, що він інцидент стався у березні 2021 року.

Додамо, Мі-17 − багатоцільовий гелікоптер російського виробництва, сучасний варіант Мі-8. Серійно випускається з 1992 року, експлуатується у майже 40 країнах світу.

Нагадаємо, таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу,

Раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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