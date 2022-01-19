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    В Афганістані ополченці збили гелікоптер російського виробництва (відео)

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    Мі-17 експлуатується у майже 40 країнах світу - В Афганістані ополченці збили гелікоптер російського виробництва (відео)
    Мі-17 експлуатується у майже 40 країнах світу
    фото з відкритих джерел

    Влучний постріл відірвав хвіст машині

    В мережі з'явилося відео, як ополченці Афганістану збили військово-транспортний гелікоптер Мі-17 ВПС Афганістану в районі Бехсуд у провінції Вардак.

    Зображено момент влучення протитанкової керованої ракети, запущеної ополченцями польового командира Абдул Гані Аліпура. Потрапляння ракети відрубало Мі-17 хвіст. Повертаючись навколо своєї осі, вертоліт почав безладне падіння і впав на гірський схил.

    До опису ролику вказано, що він інцидент стався у березні 2021 року.

    Додамо, Мі-17багатоцільовий гелікоптер російського виробництва, сучасний варіант Мі-8. Серійно випускається з 1992 року, експлуатується у майже 40 країнах світу.

    Нагадаємо, таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу,

    Раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

    Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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    Теги: Афганістан вертоліт гелікоптер Талібан
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    В Афганістані ополченці збили гелікоптер російського виробництва (відео)