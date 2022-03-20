Вчіться росіяни! Українці відбивають своїх з полону окупантів (відео)

Навіть автоматна черга не злякала людей, які оточили автозак

Жителі запорізького міста Енергодар вийшли на масовий протест через викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка.

Люди прийшли до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.

Але окупанти відразу почали бити та вести людей до автозаків. Яке ж здивування було у рашистів, коли люди, замість того, щоб стояти і спостерігати (як це роблять у Росії), почали відбивати своїх назад.

Налякані окупанти навіть почали стріляти в повітря, але це не залякало та не охололо лють українців:

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі загарбники планують призначити «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя».

Також в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.



