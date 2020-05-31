Як виглядає корабель Crew Dragon зсередини: екіпаж провів екскурсію в космосі



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Астронавти Дуглас Герлі і Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 17:29 за київським часом Скріншот з відео

Члени екіпажу вже перебувають без скафандрів

Американська компанія Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA запустила на Міжнародну космічну станцію корабель Crew Dragon з двоми астронавтами на борту, наразі вони наближаються до точки зустрічі з МКС.

У Twitter SpaceX повідомила, що члени екіпажу вже перебувають без скафандрів.

Астронавти Дуглас Герлі і Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 17:29 за київським часом, на 19:45 заплановане відкриття люку між МКС та Crew Dragon.

Тим часом астронавти провели екскурсію на борту космічного корабля Crew Dragon.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

У разі успіху польоту «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

У «Роскосмосі» вже відреагували на запуск американського корабля Crew Dragon,

Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

До слова, 30 травня прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.