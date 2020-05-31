У «Роскосмосі» відреагували на запуск американського корабля Crew Dragon



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30 травня відбувся запуск ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon

Запуск Crew Dragon відкриває новий етап в світовій пілотованій програмі, визнали в РФ

Космічне агентство РФ «Роскосмос» відреагувало на запуск американського корабля Crew Dragon, який доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) двох астронавтів.

Відеозвернення виконавчого директора по пілотованим космічним програмам Росії Сергія Крикальова оприлюднено у Twitter.

«Запуск Crew Dragon відкриває новий етап в пілотованій програмі, світовій пілотованій програмі, програмі МКС, куди і полетів цей корабель тому що у нас з'являються нові можливості, нові резерви і я впевнений, що успіх цієї місії дасть нам додаткові можливості, які підуть на користь всій світовій пілотованій програмі», – заявив представник «Роскосмосу».

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

У разі успіху польоту «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

До слова, 30 травня прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.